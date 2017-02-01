Россия и Япония проведут консультации по Курилам Тема – совместная хоздеятельность на островах

Россия и Япония приняли решение провести двусторонние консультации по работе на Курильских островах в марте в Токио. Об этом стало известно в среду из сообщения МИД РФ.

В Москве 1 февраля состоялась встреча заместителей глав МИД РФ и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы. В ходе переговоров они условились провести консультации по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Кроме того, политики обсудили развитие политического диалога, экономического взаимодействия, а также гуманитарного и культурного обмена между двумя странами.

Отметим, этому решению предшествовал официальный визит Владимира Путина в декабре 2016 года в Японию. Он встретился с премьер-министром Синдзо Абэ. В результате политики заявили, что шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной работе на Курильских островах.

Напомним, Курильские острова — цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо (Япония), отделяют Охотское море от Тихого океана. Между Россией и Японией есть территориальный спор. Япония предъявляет претензии по поводу принадлежности южных Курильских островов. Руководство страны ссылается на российско-японский Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно этому документу, острова были признаны японскими. Российская сторона, в свою очередь, утверждает, что легитимность суверенитета над южными Курилами основана на итогах Второй мировой войны.