Россия и Япония проведут консультации по Курилам

Россия и Япония приняли решение провести двусторонние консультации по работе на Курильских островах в марте в Токио. Об этом стало известно в среду из сообщения МИД РФ.
В Москве 1 февраля состоялась встреча заместителей глав МИД РФ и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы. В ходе переговоров они условились провести консультации по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Кроме того, политики обсудили развитие политического диалога, экономического взаимодействия, а также гуманитарного и культурного обмена между двумя странами.
Отметим, этому решению предшествовал официальный визит Владимира Путина в декабре 2016 года в Японию. Он встретился с премьер-министром Синдзо Абэ. В результате политики заявили, что шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной работе на Курильских островах.
Напомним, Курильские острова — цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо (Япония), отделяют Охотское море от Тихого океана. Между Россией и Японией есть территориальный спор. Япония предъявляет претензии по поводу принадлежности южных Курильских островов. Руководство страны ссылается на российско-японский Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно этому документу, острова были признаны японскими. Российская сторона, в свою очередь, утверждает, что легитимность суверенитета над южными Курилами основана на итогах Второй мировой войны.
Реплики
Есть три пункта по которым Россия и Запад никогда не договорятся. Поэтому Запад должен снять их с повестки переговоров и не поднимать никогда. Ну если только нужна конфронтация с Россией.
Это стратегические и жизненно важные для России вещи.
1. Крым это непотопляемый «авианосец» России на южных рубежах, так же как Япония для США на Дальнем Востоке , поэтому он всегда будет российским.
2. Россия никогда не отдаст все Курильские острова Японии. В случае их потери практически весь тихоокеанский атомный подводный флот базирующийся на Камчатке будет блокирован и не будет иметь безопасного выхода в тихий океан.
3. Россия будет делать все что бы Сирия была пророссийской. В случае её потери европейский рынок газа для России будет потерян, а это один из основных источников пополнения бюджета и валюты. В противном случае по терририи Сирии пройдёт газопровод с арабским газом в Европу.
Russia West Relations
There are three issues Russia and the West will never agree on. The West should drop these issues from the agenda, unless they are looking for confrontation.
These strategic and necessary for Russia’s survival issues are:
Crimea is an “unsinkable aircraft carrier” for Russia is the south , same as Japan is for the USA in the Far East. That is why it will always be “Russian”.
Russia will never give up its Kuril Islands to Japan. If the islands are lost, the entire nuclear submarine fleet, based on Kamchatka Peninsula, will be blocked in without safe access to Pacific Ocean.
Russia will do everything necessary to keep Syria pro-Russian. If control over Syria is lost, this would allow building of natural gas pipeline from Arab nations to Europe. Russia would lose control over Europe’s natural gas market, the main source of revenue for Russia’s state budget.
Serguei Semine, PhD.