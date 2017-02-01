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01.02.17 / 23:52 Новости / Политика / Россия и мир

Россия и Япония проведут консультации по Курилам

Тема – совместная хоздеятельность на островах

Курильские острова

Фото с сайта nstarikov.ru

Россия и Япония приняли решение провести двусторонние консультации по работе на Курильских островах в марте в Токио. Об этом стало известно в среду из сообщения МИД РФ.

В Москве 1 февраля состоялась встреча заместителей глав МИД РФ и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы. В ходе переговоров они условились провести консультации по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Кроме того, политики обсудили развитие политического диалога, экономического взаимодействия, а также гуманитарного и культурного обмена между двумя странами.

Отметим, этому решению предшествовал официальный визит Владимира Путина в декабре 2016 года в Японию. Он встретился с премьер-министром Синдзо Абэ. В результате политики заявили, что шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной работе на Курильских островах.

Напомним, Курильские острова — цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо (Япония), отделяют Охотское море от Тихого океана. Между Россией и Японией есть территориальный спор. Япония предъявляет претензии по поводу принадлежности южных Курильских островов. Руководство страны ссылается на российско-японский Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно этому документу, острова были признаны японскими. Российская сторона, в свою очередь, утверждает, что легитимность суверенитета над южными Курилами основана на итогах Второй мировой войны.

По материалам: ria.ru
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Реплики

  1. сергей семин кэн 06.02.2017 at 05:04

    Есть три пункта по которым Россия и Запад никогда не договорятся. Поэтому Запад должен снять их с повестки переговоров и не поднимать никогда. Ну если только нужна конфронтация с Россией.

    Это стратегические и жизненно важные для России вещи.

    1. Крым это непотопляемый «авианосец» России на южных рубежах, так же как Япония для США на Дальнем Востоке , поэтому он всегда будет российским.

    2. Россия никогда не отдаст все Курильские острова Японии. В случае их потери практически весь тихоокеанский атомный подводный флот базирующийся на Камчатке будет блокирован и не будет иметь безопасного выхода в тихий океан.

    3. Россия будет делать все что бы Сирия была пророссийской. В случае её потери европейский рынок газа для России будет потерян, а это один из основных источников пополнения бюджета и валюты. В противном случае по терририи Сирии пройдёт газопровод с арабским газом в Европу.

    Russia West Relations

    There are three issues Russia and the West will never agree on. The West should drop these issues from the agenda, unless they are look­ing for confrontation.

    These strate­gic and nec­es­sary for Russia’s sur­vival issues are:

    Crimea is an “unsink­able air­craft car­rier” for Russia is the south , same as Japan is for the USA in the Far East. That is why it will always be “Russian”.

    Russia will never give up its Kuril Islands to Japan. If the islands are lost, the entire nuclear sub­ma­rine fleet, based on Kamchatka Peninsula, will be blocked in with­out safe access to Pacific Ocean.

    Russia will do every­thing nec­es­sary to keep Syria pro-Russian. If con­trol over Syria is lost, this would allow build­ing of nat­ural gas pipeline from Arab nations to Europe. Russia would lose con­trol over Europe’s nat­ural gas mar­ket, the main source of rev­enue for Russia’s state budget.

    Serguei Semine, PhD.

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