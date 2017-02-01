Сбербанк предложил физлицам «Номинальный счет для зачисления социальных выплат» Процентная ставка составляет 3,5 % годовых в рублях

Сбербанк запустил новый продукт для физлиц «Номинальный счет для зачисления социальных выплат». Об этом в банке рассказали в среду.

Процентная ставка составит 3,5 % годовых в рублях. Счет откроют в российских рублях родителям, опекунам, попечителям для зачисления социальных выплат, выплачиваемых им на содержание несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Подопечные станут бенефициарами по номинальному счету.

Чтобы открыть счет, законному представителю подопечного достаточно один раз предъявить в необходимые документы и в дальнейшем получать зачисленные на него социальные выплаты. В дальнейшем не нужно будет получать предварительное разрешение органа опеки и попечительства.

Ранее стало известно, что Сбербанк возобновит выдачу образовательных кредитов. Об этом рассказала замминистра образования и науки Людмила Огородова. Возобновление ожидают до конца I квартала. В середине января Сбербанк прекратил выдавать образовательные кредиты. Из-за оптимизации в Минобрнауки.

Отметим, ранее Сбербанк мог выписывать кредит на сумму до полной стоимости обучения. Срок кредита – на все время учебы, плюс 10 лет. Ставка составляет 7,5%.