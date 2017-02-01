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01.02.17 / 14:02 Новости / Россия и мир

В Кузбассе новый разрез начал добычу угля

Планируется добыть 1,5 млн тонн угля в этом году

Турдармейский Южный

Фото: fresher.ru

В Кузбассе начал добычу угля разрез «Турдармейский Южный». Это произошло в среду.

Проектная мощность разреза составляет 2,5 млн тонн. В текущем году там планируется добыть 1,5 млн тонн угля.

Инвестиции в проект в 2017 году составят 450 млн рублей. Годом ранее в разрез вложили 230 млн рублей.

Отметим, Кемеровская область – ведущий угольный район России. На его территории находятся почти 120 разрезов и шахт, где добывают около 60% российского угля.

В прошлом году в Кузбассе добыли 227,4 млн тонн угля. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.

По материалам: tass.ru
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Реплики

  1. Константин 01.02.2017 at 16:31

    Похоже, что сегодня главная проблема Кузбасса не добыть из земли Уголёк, а найти покупателя на уже добытый уголь. Товарные площадки завалены углём, дымятся угольные горы, горит уголь в терриконах. Нет покупателей на уже добытый уголь.

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