В Кузбассе новый разрез начал добычу угля Планируется добыть 1,5 млн тонн угля в этом году

В Кузбассе начал добычу угля разрез «Турдармейский Южный». Это произошло в среду.

Проектная мощность разреза составляет 2,5 млн тонн. В текущем году там планируется добыть 1,5 млн тонн угля.

Инвестиции в проект в 2017 году составят 450 млн рублей. Годом ранее в разрез вложили 230 млн рублей.

Отметим, Кемеровская область – ведущий угольный район России. На его территории находятся почти 120 разрезов и шахт, где добывают около 60% российского угля.

В прошлом году в Кузбассе добыли 227,4 млн тонн угля. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.