В Кузбассе новый разрез начал добычу угля

В Кузбассе начал добычу угля разрез «Турдармейский Южный». Это произошло в среду.
Проектная мощность разреза составляет 2,5 млн тонн. В текущем году там планируется добыть 1,5 млн тонн угля.
Инвестиции в проект в 2017 году составят 450 млн рублей. Годом ранее в разрез вложили 230 млн рублей.
Отметим, Кемеровская область – ведущий угольный район России. На его территории находятся почти 120 разрезов и шахт, где добывают около 60% российского угля.
В прошлом году в Кузбассе добыли 227,4 млн тонн угля. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.
Реплики
Похоже, что сегодня главная проблема Кузбасса не добыть из земли Уголёк, а найти покупателя на уже добытый уголь. Товарные площадки завалены углём, дымятся угольные горы, горит уголь в терриконах. Нет покупателей на уже добытый уголь.