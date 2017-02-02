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02.02.17 / 18:39 Новости / Россия и мир / Финансы

Игорь Ротенберг купил более 46% акций Тульского патронного завода

У президента завода

РотенбергБизнесмен Игорь Ротенберг купил 46,176% акций Тульского патронного завода. Об этом на заводе сообщили 31 января.

Одновременно с этим президент завода Алексей Соловов снизил долю в ТПЗ с 46,176% до 0%. Еще 46,17% акций принадлежат «Столичной паевой компании». Экс-руководителю завода Михаилу Носову принадлежит 0,02% акций.

Напомним, Forbes оценил состояние Игоря Ротенберга в $400 млн. Он также является владельцем 50% компании «РТ-Инвест Транспортные системы». Это оператор системы «Платон», которая взимает плату с тяжелогрузов за проезд по федеральным трассам. Семья Ротенбергов – Аркадий, Борис и их сыновья – по оценке Forbes, владеет $2,8 млрд.

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  1. Виктор 04.03.2017 at 16:34

    Десяток лиц из круга «друзей» захапали в России неимоверно и самые доходные отрасли, как это назвать: коррупция, кумовство, олигархат круга от правительства, -но всё явно противоестественно и противозаконно.

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