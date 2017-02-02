Минтранс РФ предложил приватизировать речные порты за 1 рубль Потому что нет инвестиций

Министерство транспорта России предложило приватизировать речные порты, которые находятся неудовлетворительном состоянии, за 1 рубль. Проект федерального закона опубликовали на портале нормативных правовых актов в четверг.

В настоящий момент, утверждается в документе, большая часть портов не имеет эффективных балансодержателей. Их недофинансирование привело к деградации портовой инфраструктуры.

Напомним, ранее Минтранс предложил штрафовать водителей и кондукторов, высадивших в мороз детей из транспорта. Идею озвучил лично министр транспорта Максим Соколов. Также необходимо ввести ответственность и для родителей.