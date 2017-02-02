Почему бизнес не доверяет PR?

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Яна Харинаруководитель PR-службы «ЭкспоФорум-Интернэшнл», основатель сообщества петербургских пиарщиков #prspb
У бизнеса в эпоху этой коммуникационной вакханалии, естественно, никто и не пытался сформировать отношение к пиару и просветить, зачем он вообще нужен. Ну релизы рассылать. Известность повышать. Сувениркой заниматься. Дыры в бизнесе затыкать. Иногда можно пиар-задачами нагрузить секретаршу. В итоге мы имеем массу заблуждений о профессии.
Пиарщика путают с продажником
Стандартный запрос: «Нам срочно нужен пиар!». Начинаешь разбираться, оказывается, нужен никакой не пиар, потому что в компании отсутствует стратегия продаж, некому заниматься развитием продукта и сервисом и еще тысяча проблем, которые к коммуникациям отношения не имеют. От пиара такие клиенты ожидают притока клиентов: пошумим в прессе – все к нам и придут. Не придут. Потому что пиар не продает, хотя, безусловно, должен влиять на продажи, если речь идет о коммерческой компании. Пиарщик может помочь правильно спозиционировать продукт, который будет за счет этого легче продавать. Может помочь с формированием сообщений для целевой аудитории. Может помочь подогреть, в конце концов, эту целевую аудиторию. Но он никогда не справится один, не имея внятной маркетинговой стратегии для сформированного продукта. Затыкать дыры в бизнес-стратегии пиарщиком – дело губительное.
Пиарщика путают с пресс-секретарем
Пресс-секретарь – тоже хорошая профессия, но с очень узкой функцией: работать со СМИ. Причем классический пресс-секретарь работает на входящих запросах и реагирует на звонки и письма журналистов (иногда вот так, например:)). В последнее время появилось модное слово «медиаменеджер» – тот, который управляет инфопотоком в обе стороны, инициирует общение со СМИ, добивается максимального числа публикаций. Зачем публикации – это уже другая история.
Пиарщика путают с рекламщиком
Разместить в газете/журнале/на телеке статью или интервью за деньги – это не работа нормального пиарщика. Платное размещение может, конечно, быть инструментом пиар-работы, но только одним из. Другая сторона медали – пиару вменяют в задачи только бесплатные размещения, мол, пиар – это же бесплатная реклама. Тоже отношение к профессии на уровне «девочка-пиарщик-принес-подай».
Сюда же добавим сувенирку, презентационную продукцию, бесконечные визитки, брошюры и заказы букетов для вип-гостей. Не то чтобы гвозди микроскопом забивать, но смысла называть это «пиаром» примерно столько же.
Пиарщика не уважают
Пиарщика не слушают, он узнает что-то важное о бизнесе своего работодателя только случайно, из коллег добывает информацию клещами («что пристал – нам работать надо!»). Должность пиарщика – проходная в компании, на нее берут тех, кто имеет смутное представление о коммуникациях, зато готов трудиться за 35 тысяч и делать всё подряд – от вёрстки буклетов до размещения пресс-релизов на релизоприемниках. Он понятия не имеет, в каком направлении развивается его компания, какие важные перестановки в ней происходят, его мнения касательно преобразований в компании никто никогда не спросит. Многие в общем-то заслужили такое отношение: если ты машинка по рассылке релизов и заказу баннеров, то какие вопросы?
Что делать?
Для начала бизнесу стоит осознать, зачем ему пиар. Пиар – это выстраивание эффективных отношений с целевыми аудиториями. Цель пиара в коммерческой сфере – решение бизнес-задач компании, а никакие не публикации в СМИ (они могут выступать лишь инструментом для достижения цели). Может ваш пиарщик влиять на достижение бизнес-целей? И вы готовы дать ему для этого ресурсы? Нет? Тогда не жалуйтесь, что пиар не работает.
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Реплики
Яна! Спасибо за текст — чувствую собственную боль в каждой строчке.
«Разместить в газете/журнале/на телеке статью или интервью за деньги – это не работа нормального пиарщика» — вот!!! Часто приходилось объяснять это на собеседованиях...!!!
«Может ваш пиарщик влиять на достижение бизнес-целей? И вы готовы дать ему для этого ресурсы?»
А это деньги? Или какие еще ресурсы?
Все равно считаю, что пиарщикам зря так много платят — не вагоны же таскают!
Яна, я чувствую опыт в этих словах и вашу профессиональную зрелость, смогли так спокойно разложить по строчкам глубину и важность, распутать заблуждения и помочь людям. Спасибо.
«Пиарщик готов делать всё подряд за 35 т.р... Он понятия не имеет, в каком направлении развивается его компания...»
Сорри, так поэтому и отношение соответствующее!
Если человек не профессионал и сам в такую историю вписался, то тут на всю профессию тень падает.
Агриппина, а платят тем, кто ценность представляет и может дать то, что другие не потянут.
Хотя сравнивать интелектуальный труд и затраты энергии с разгрузо-погрузочными работами — мягко сказать странно ))
> А это деньги? Или какие еще ресурсы?
Иногда деньги, иногда немножко власти:) Без денег пиара нормального не существует (но и на бюджетах свет клином не сходится), без доверия и рычагов в компании — тоже. Пиарщику важно давать возможность принимать решения, нужно принимать его мнение как экспертное (ну если он в состоянии его высказать:)), посвящать в планы бизнеса (особенно если впереди бизнес-война или намечается кризис).
> Все равно считаю, что пиарщикам зря так много платят — не вагоны же таскают!
Кто им много платит-то? Средняя зп по Петербургу — 40 тысяч с опытом 1-3 года.
Про PR-специалиста вспоминают, когда символ 2017 года в 5-ю точку клюнет. Но, как правило, к этому времени бывает уже поздно и приходится хоть как-то исправлять ситуацию увеличенными денежными вливаниями. Тут надо вспомнить пословицу: «Я — начальник, ты — дурак, ...»