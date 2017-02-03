Торги на Московской бирже закрылись ростом индексов ММВБ — 2226,61 пункта, РТС — 1190,4 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в пятницу закрылись в зеленой зоне. ММВБ прибавил 0,41% до 2226,61 пункта, РТС вырос на 1,62% до 1190,40 пункта.



Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что торги в течение дня были, в основном, безыдейными. В то же время, по словам Сосновой, в валютной секции Московской бирже происходили «интересные движения» на фоне информации о планируемых объемах закупок валюты российским министерством финансов. На эти сведения доллар отреагировал скачком к 59,5 рубля, но потом вернулся к 59,2 рубля.