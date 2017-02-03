СМИ: ДТЗК распределяет деньги в компании Финкельштейна и топ-менеджера ФСО Через систему UNITICKET ежегодно выводят более 20 млн рублей

«Дирекция театрально-зрелищных касс» распределяет денежные потоки в компании шоу-олигарха Евгения Финкельштейна и директора Федеральной службы охраны Андрея Каминова. Об этом стало известно в пятницу.

Руководители дирекции каждый год выводят более 20 млн рублей через систему продажи билетов UNITICKET, передает «Фонтанка». Все права на систему закреплены за компанией «Сервис Юнион», учредителем которой является Наталия Суслова, бывший партнер директора ДТЗК Сергея Назарова. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил комитету государственного финансового контроля провести финансовый контроль деятельности дирекции.

Напомним, «Дирекция театрально-зрелищных касс» является крупнейшей петербургской компанией по реализации билетов на все культурные мероприятия города. Сеть касс дирекции включает 56 собственных и 42 касс-партнеров. По словам Назарова, эти 42 кассы принадлежат фирме «Театральная касса», и отношения строятся на основании агентских договоров, которые не размещают на сайте государственных закупок.