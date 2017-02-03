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03.02.17 / 18:25 Новости / Россия и мир

«Роснано» в конце года начнет продавать гель от геморроя

Под названием «Фиссарио»

гель от геморроя

Фото: news.vse42.ru

Компания «Новамедика» (портфельная структура «Роснано») до конца года начнет продажи геля от геморроя. Госкомпания сообщила об этом в пятницу.

Новый препарат будет выходить под названием «Фиссарио». «Новамедика» уже завершила его клинические исследования. Они проходили в 18 клинических центрах по всей России с апреля 2016 года.

Отметим, «Новамедика» работает с 2012 года. Ее создали «Роснано» и венчурный фонд Domain Associates LLC.

В ноябре прошлого года компания открыла комплекс лабораторий, инвестиции в который составили $15 млн. Кроме того, структура «Роснано» — ключевой партнер Pfizer.

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