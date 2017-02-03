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03.02.17 / 21:15 Новости / Россия и мир

Лукашенко, ЦБ и коррупционные схемы. Итоги пятницы

В пятницу открыли — и очень скоро закрыли — регистрацию на тест стадиона на Крестовском острове в Петербурге, счетная палата США нашла дефект в ракете Falcon 9, Беларусь подала в суд на Россию, ЦБ не стал повышать ключевую ставку, обвинение попросило для Навального условный срок. СМИ, в то же время, сообщили, что  России по защищенной законом коррупционной схеме вывели 16 млрд рублей в 2016 году.итоги 0302

В 2016 году из России вывели более 16 млрд рублей по схеме, которая со всех сторон защищена законом. Об этом сообщил в пятницу «Коммерсантъ». Схема представляет собой вариацию «молдавской» схемы вывода средств, которую применяли в 2010—2013 годах.

Счетная палата США обнаружила дефект в конструкции ракеты Falcon 9. Неисправность обнаружена в лопастях турбины, подающих топливо в ракетные двигатели. Дефект, как считают в Счетной палате, что этот дефект может привести к опасным ситуациям в будущих запусках.

Республика Беларусь подала в суд из-за того, что Россия сорвала договоренности по поставкам нефти.  По словам главы Беларуси Александра Лукашенко, изначально страны договорились о поставках нефти по 24 млн тонн в год. Впоследствии Россия сократила объем до 18 млн тонн в год.

Центральный банк России провел заседание, на котором решил не снижать ключевую ставку. Ставка сохранена на уровне 10%. При этом, как отметили в регуляторе, потенциал снижения ключевой ставки, снизился.

Прокуратура запросила для оппозиционера Алексея Навального условный срок по делу «Кировлеса». Гособвинение рассчитывает на условный срок в пять лет и штраф в 500 тыс. рублей.

В пятницу запустили сайт для регистрации на тестирования стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Регистрация была открыта в 15:00 по московскому времени. Почти сразу же сайт «упал», не выдержав нагрузки. Планировалось, что участие в тестировании примут участие 10 тыс. человек. В 17:00, когда сайт возобновил работу, регистрация на тестирование уже была завершена.

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