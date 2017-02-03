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03.02.17 / 19:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Минсельхоз прокомментировал претензии Лукашенко к Россельхознадзору

Поддерживает ограничения России в отношении белорусских компаний

ЛукашенкоМинсельхоз России прокомментировал претензии президента Беларуси Александра Лукашенко к Россельхознадзору. Об этом в пятницу сообщил замглавы ведомства Евгений Громыко.

«Мы обращали внимание белорусской стороны на системные меры, а они — на конкретные предприятия», — сказал Громыко. По его мнению, РФ действовала правильно, когда вводила в отношении некоторых производителей Беларуси ограничения.

Отметим, ранее в пятницу Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело. Белорусский лидер пояснил, что это нужно из-за «нанесения ущерба государству». Добавим, в течение 2016 года Россельхознадзор приостановил поставки мяса и курятины, а также некоторых молочных изделий из Беларуси.

По материалам: tass.ru
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