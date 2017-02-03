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03.02.17 / 19:46 Новости / Россия и мир / Спорт

Миранчука могут отдать в аренду «Спартаку» летом – Источник

«Локомотив» планирует сэкономить на зарплате футболиста

миранчук локомотивПолузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука могут отдать в аренду в московский «Спартак». Об этом АБН сообщил источник, близкий к трансферному отделу москвичей.

«Локомотив» намерен сократить затраты на содержание футболиста, отметил источник. По его словам, Миранчука интересует получение игровой практики перед домашним чемпионатом мира по футболу.

Напомним, Миранчук является воспитанником краснодарского клуба «Славянск-на-Кубани». В «Локомотиве» футболист играет с 2013 года. В феврале этого года президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил журналистам, Миранчук покинет команду.

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