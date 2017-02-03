Все новости

03.02.17 / 18:40 Новости / Россия и мир

В Третьяковской галерее пройдет выставка «Оттепель»

Она посвящена искусству и быту СССР 1954-1968 годов

ПименовВ Третьяковской галерее пройдет выставка «Оттепель». Открытие выставки состоится на Крымском Валу 16 февраля.

В экспозиции будут представлены как произведения искусства, так и предметы быта и видеопроекции с фрагментами художественных и документальных фильмов. В частности, на выставке представят работы Гелия Коржева, Таира Салахова, Анатолия Зверева, Эрика Булатова и Эрнста Неизвестного.

Пространство выставки разделено по тематике: «Разговор с отцом, «Лучший город Земли, «Международные отношения», «Новый быт», «Освоение», «Атом – космос», «В коммунизм!». Дизайнером выставке стал Владимир Плоткин. Выставка проходит в рамках фестиваля «Оттепель: лицом к будущему».

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017