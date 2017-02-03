В Третьяковской галерее пройдет выставка «Оттепель» Она посвящена искусству и быту СССР 1954-1968 годов

В Третьяковской галерее пройдет выставка «Оттепель». Открытие выставки состоится на Крымском Валу 16 февраля.

В экспозиции будут представлены как произведения искусства, так и предметы быта и видеопроекции с фрагментами художественных и документальных фильмов. В частности, на выставке представят работы Гелия Коржева, Таира Салахова, Анатолия Зверева, Эрика Булатова и Эрнста Неизвестного.

Пространство выставки разделено по тематике: «Разговор с отцом, «Лучший город Земли, «Международные отношения», «Новый быт», «Освоение», «Атом – космос», «В коммунизм!». Дизайнером выставке стал Владимир Плоткин. Выставка проходит в рамках фестиваля «Оттепель: лицом к будущему».