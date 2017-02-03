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03.02.17 / 21:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Льготный период в системе «Платон» закончится 15 апреля

И будет стоить 3,06 рублей

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Фото АБН

Льготный проезд большегрузных грузовиков по федеральным трассам в системе «Платон» закончится 15 апреля. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина. 

Тариф с апреля составит 3,06 рублей за километр. В настоящий момент за каждый километр водители платят 1,53 рубля.

«Платон», напомним, взимает плату с грузовиков весом свыше 12 тонн. Система действует с 15 ноября 2015 года. Изначально за каждый километр дороги водители платили 1,53 рубля. Ожидалось, что плата до 3,06 рублей будет поднята в марте 2016 года, но этого не произошло.  Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что правительство страны поручило его ведомству однократно поднять плату за проезд.

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