Российское посольство дважды обстреляли в Дамаске Пострадавших нет

Посольство РФ в Дамаске (Сирия) 2 и 3 февраля обстреливали из минометов. МИД России сообщил об этом в пятницу.

Сообщается, что огонь шел из района Джобар, находящийся под контролем террористов. Жертв нет — ущерб только материальному имуществу посольства.

Добавим, что обстрелы посольства России проходят на фоне формального перемирия между воюющими сторонам Сирии — официальных правительственных войск и силами оппозиции. Ранее также сообщалось об обстрелах посольства. Они имели место в конце декабря прошлого года. Последний обстрел состоялся 29 декабря.