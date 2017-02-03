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03.02.17 / 22:19 Новости / Политика / Россия и мир

Российское посольство дважды обстреляли в Дамаске

Пострадавших нет

аль каида сирия lenta.ru

Фото lenta.ru

Посольство РФ в Дамаске (Сирия) 2 и 3 февраля обстреливали из минометов. МИД России сообщил об этом в пятницу. 

Сообщается, что огонь шел из района Джобар, находящийся под контролем террористов. Жертв нет — ущерб только материальному имуществу посольства.

Добавим, что обстрелы посольства России проходят на фоне формального перемирия между воюющими сторонам Сирии — официальных правительственных войск и силами оппозиции. Ранее также сообщалось об обстрелах посольства. Они имели место в конце декабря прошлого года. Последний обстрел состоялся 29 декабря.

 

 

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