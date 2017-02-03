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03.02.17 / 20:19 Новости / Россия и мир / Экономика

Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области

С 6 февраля

поставки говядины

Фото: baltnews.lt

Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Прекращаются поставки говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области. Запрет начинает действовать с 6 февраля.

Отметим, ранее в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта необходимо завести уголовное дело. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, которая длилась семь часов.

«Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту. За нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит», — пояснил Лукашенко.

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