Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в этом году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в 2017 году. Об этом в правительстве сообщили в пятницу.
Госдума и Федеральное Собрание должны рассмотреть закон в этом году. Работу над ним ведет Минкомсвязи.
Напомним, после принятия этого закона должна начаться процедура приватизации «Почты России». Приватизацию ФГУП включили в план приватизации на 2017—2019 годы. Отметим, летом 2017 года закончится контракт гендиректора предприятия Дмитрия Страшнова. По данным «Коммерсанта», его может заменить член правления госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов.
Реплики
Как только Почту приватизируют, стоимость отправлений вырастет очень значительно — до уровня существующих частных сервисов доставки.