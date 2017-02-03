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03.02.17 / 15:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в этом году

После этого ее можно будет приватизировать

 

реорганизация "почты россии"Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в 2017 году. Об этом в правительстве сообщили в пятницу.

Госдума и Федеральное Собрание должны рассмотреть закон в этом году. Работу над ним ведет Минкомсвязи.

Напомним, после принятия этого закона должна начаться процедура приватизации «Почты России». Приватизацию ФГУП включили в план приватизации на 2017—2019 годы. Отметим, летом 2017 года закончится контракт гендиректора предприятия Дмитрия Страшнова. По данным «Коммерсанта», его может заменить член правления госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов.

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Реплики

  1. Виктор 05.02.2017 at 23:20

    Как только Почту приватизируют, стоимость отправлений вырастет очень значительно — до уровня существующих частных сервисов доставки.

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