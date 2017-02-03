Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в этом году После этого ее можно будет приватизировать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил принять закон о реорганизации «Почты России» в 2017 году. Об этом в правительстве сообщили в пятницу.

Госдума и Федеральное Собрание должны рассмотреть закон в этом году. Работу над ним ведет Минкомсвязи.

Напомним, после принятия этого закона должна начаться процедура приватизации «Почты России». Приватизацию ФГУП включили в план приватизации на 2017—2019 годы. Отметим, летом 2017 года закончится контракт гендиректора предприятия Дмитрия Страшнова. По данным «Коммерсанта», его может заменить член правления госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов.