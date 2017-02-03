Сбербанк и «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в фонд АФК «Система»

Сбербанк и компания «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в венчурный фонд Sistema VC. Об этом в пятницу рассказали в фонде.
Известно, что совокупная доля новых инвесторов в фонде достигла 20%. Сделка была закрыта еще в конце года, договоренности по ней были достигнуты весной 2016 года.
Ранее стало известно, что Sistema VC планирует выкупить у Сбербанка половину системы Segmento. Сумма сделки оценивается в 500 млн рублей. Сервис представляет собой рекламную платформу, работающую на основе машинного обучения.
Реплики
Сбер, это понятно кто такие. Вполне свойственный им шаг, но вот от куда взялась компания Магинвест, это уже загадка.