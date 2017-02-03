Сбербанк и «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в фонд АФК «Система» Sistema VC

Сбербанк и компания «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в венчурный фонд Sistema VC. Об этом в пятницу рассказали в фонде.

Известно, что совокупная доля новых инвесторов в фонде достигла 20%. Сделка была закрыта еще в конце года, договоренности по ней были достигнуты весной 2016 года.

Ранее стало известно, что Sistema VC планирует выкупить у Сбербанка половину системы Segmento. Сумма сделки оценивается в 500 млн рублей. Сервис представляет собой рекламную платформу, работающую на основе машинного обучения.