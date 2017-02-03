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03.02.17 / 12:39 Новости / Общество / Россия и мир

Сбербанк и «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в фонд АФК «Система»

Sistema VC

«Сбербанк» и «Магинвест»Сбербанк и компания «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в венчурный фонд Sistema VC. Об этом в пятницу рассказали в фонде.

Известно, что совокупная доля новых инвесторов в фонде достигла 20%. Сделка была закрыта еще в конце года, договоренности по ней были достигнуты весной 2016 года.

Ранее стало известно, что Sistema VC планирует выкупить у Сбербанка половину системы Segmento. Сумма сделки оценивается в 500 млн рублей. Сервис представляет собой рекламную платформу, работающую на основе машинного обучения.

По материалам: vedomosti.ru
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Реплики

  1. Артур 03.02.2017 at 18:58

    Сбер, это понятно кто такие. Вполне свойственный им шаг, но вот от куда взялась компания Магинвест, это уже загадка.

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