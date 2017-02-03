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03.02.17 / 13:06 Новости / Россия и мир

Сбербанк выпустил «Карту с большими бонусами»

Возвращает до 10% от стоимости покупок

СбербанкСбербанк выпустил «Карту с большими бонусами». Финансовая организация сообщила об этом в пятницу.

Новая карта позволяет возвращать 10% от суммы чека при оплате на любых автозаправках, а также при поездках на Gett и «Яндекс.Такси». При оплате в кафе и ресторанах держатель карты вернет 5% чека, в супермаркетах – 1,5%. За все другие траты начисляется 0,5%.

Карта выпущена на основе платиновой Visa. Деньги возвращаются в виде бонусов «Спасибо».

Напомним, Сбербанк – крупнейший банк в России и СНГ. Половина акций принадлежит ЦБ РФ, более 40% — у зарубежных компаний.

По итогам 2016 года чистая прибыль Сбербанка достигла 516,98 млрд рублей. Рост в годовом выражении составил 136,7%.

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Реплики

  1. Влада 03.02.2017 at 18:10

    Очень даже не плохо звучит. Не откажусь от такой, если условия пользования ничем не отличаются от остальных.

  2. фермер 04.02.2017 at 06:43

    Наверняка абонплата за такую куртку будет такой, что мама не горюй.

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