Setl City построит ЖК в Приморском районе Петербурга На Яхтенной улице

Компания Setl City приступила к строительству нового жилого комплекса «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Проектом предусмотрено возведение двух жилых корпусов к северо-западу от пересечения улицы Оптиков и Яхтенной улицы, двух детсадов на 60 детей каждый, двух подземных паркингов на 342 машиноместа, а также встроенных коммерческих помещений площадью порядка 4,4 тыс. кв. м. Общая площадь жилой недвижимости составит 53,5 тыс. кв. м.

Сумма инвестиций составляет 5 млрд рублей. Завершение строительства запланировано на середину 2019 года.

Напомним, в декабре прошлого года Setl Group купила два участка на Яхтенной улице у компании «ЛК «Ликострой»». Суммарная площадь участков составляет 2,9 га. «ЛК «Ликострой» получила участки от Смольного в качестве компенсации за участок на улице Бабушкина. Ранее застройщику запретили строительство в этом месте.