США приобрели 55 истребителей F-35 со скидкой в 7,5%

Соединенные штаты купили 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5%. В пятницу об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Вашингтон приобрел вооружение у компании Lockheed Martin, передают РИА Новости. Всего же закупалось 90 самолетов и только 55 из них пошли на нужны американской армии. В Белом доме считают скидку в 7,5% победой налогоплательщиков.

Ранее, напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что цена на покупку истребителей упала на $600 млн. Трамп лично обращался к Lockheed Martin Corp. с просьбой на 10% сократить расходы на производство указанных истребителей. В организации предложение президента поддержали.