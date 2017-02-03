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03.02.17 / 22:52 Новости / Россия и мир

Глава одного из министерств Ингушетии задержан по подозрению в хищении

Деньги должны были пойти на строительство школы

Ингушетия-флаг-фото-с-сайта-местного-МВД

Руководитель одного из министерств Ингушетии задержан по подозрении в хищении 54 млн рублей. В пятницу об этом сообщили в МВД РФ. 

Выделенные деньги должны были пойти на строительство школы в регионе, передает ТАСС.  Против чиновника заведено дело по статье 91 УПК РФ.

Напомним, в декабре минувшего года сотрудники ФСБ Ингушетии задержали главу Центра по противодействию экстремизму республики Тимура Хамхоева. Следствие полагает, что он причастен к разбойному нападению. Злоумышленники отняли иномарку у потерпевшего. Также они требовали от него 800 тыс. рублей за возвращение имущества и сохранение тайны личной жизни.

 

 

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