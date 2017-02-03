В 2016 году из России вывели 16 млрд рублей по защищенной законом схеме Схема с участием судебных приставов

В 2016 году из России вывели более 16 млрд рублей по схеме, которая со всех сторон защищена законом. Об этом в пятницу пишет «Коммерсант».

Два юрлица договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Юрлицо-нерезидент становится истцом и требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Суд приходит к выводу о выплате. Деньги списывают со счета должника, после чего они переходят на счет в иностранном банке. Легализация средств идет через службу судебных приставов.

Отметим, эта схема – вариация «молдавской» схемы вывода средств. Ее применяли в России в 2010—2013 годах. Тогда из страны вывели более $20 млрд. По этой схеме отечественная фирма выплачивала молдавским компаниям фиктивные задолженности.