СМИ: около 53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США А за - 44%

Порядка 53% американцев не оценивают высоко первые инициативы Дональда Трампа на посту президента США. Таковы данные, опубликованные телеканалом CNN и исследовательской службой ORC.

Одобряют действия Трампа — 44% опрошенных. Порядка 53% респондентов резко против запрета на въезд в США граждан из мусульманских стран. При этом 60% против стены на границе с Мексикой.

Добавим, ранее Трамп вызвал бурю негодования среди собственного населения, изменив правила въезда в США для жителей ряда мусульманских стран. Так, на неопределенный срок был запрещен прием беженцев из Сирии. На 12 дне приостановлен прием беженцев вообще. В 2017 году СШа примет только 50 тыс. беженцев.