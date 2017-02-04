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04.02.17 / 01:16 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: около 53% американцев не одобряют действия Трампа на посту президента США

А за - 44%

Фото reuters.com

Фото reuters.com

Порядка 53% американцев не оценивают высоко первые инициативы Дональда Трампа на посту президента США. Таковы данные, опубликованные телеканалом CNN и исследовательской службой ORC.

Одобряют действия Трампа — 44% опрошенных. Порядка 53% респондентов резко против запрета на въезд в США граждан из мусульманских стран. При этом 60% против стены на границе с Мексикой.

Добавим, ранее Трамп вызвал бурю негодования среди собственного населения, изменив правила въезда в США для жителей ряда мусульманских стран. Так, на неопределенный срок был запрещен прием беженцев из Сирии. На 12 дне приостановлен прием беженцев вообще. В 2017 году СШа примет только 50 тыс. беженцев.

 

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