Прокуратура Чечни попросила возбудить дело против блогера Мэддисона За высказывания о священных писаниях

Чеченская прокуратура инициировала уголовное преследование против видеоблоггера Ильи «Мэддисона». В пятницу об этом сообщило ведомство республики.

Дело возбуждено за выступление и шутки про Библию и Коран. Указанные шутки уже вызвали широкое возмущение в сети, хотя и попали в нее почти пять лет назад.

Напомним, Илья «Мэддисон» Давыдов — российский видеоблоггер и стенд-ап комик. Также известен как обозреватель компьютерных игр. Ранее за высказывания о священных писаниях на него объявило охоту «Исламское государство» (В России запрещено). После этого артист покинул Россию.