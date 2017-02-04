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04.02.17 / 00:17 Новости / Общество / Россия и мир

Прокуратура Чечни попросила возбудить дело против блогера Мэддисона

За высказывания о священных писаниях

Флаг Чечни

Чеченская прокуратура инициировала уголовное преследование против видеоблоггера Ильи «Мэддисона». В пятницу об этом сообщило ведомство республики. 

Дело возбуждено за выступление и шутки про Библию и Коран. Указанные шутки уже вызвали широкое возмущение в сети, хотя и попали в нее почти пять лет назад.

Напомним, Илья «Мэддисон» Давыдов — российский видеоблоггер и стенд-ап комик. Также известен как обозреватель компьютерных игр. Ранее за высказывания о священных писаниях на него объявило охоту «Исламское государство» (В России запрещено). После этого артист покинул Россию.

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