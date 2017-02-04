Доля фальсификата на российском рынке составляет до 7% — Роспотребнадзор Число проверок в 2016 году уменьшилось

Доля фальсификата на российском рынке составляет не больше 7%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает в субботу НТВ.

«Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, — не превышает 7%», — сказала Попова. Она добавила, что Роспортебнадзор уменьшил число проверок торговых точек за 2016 год в десять раз.

Отметим, ранее Россельхознадзор заявил, что в России доля фальсификата может составлять до четверти всего рынка пищевой продукции. В январе официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко сообщил, что фальсификатами могут быть продукты всех видов кроме пищевого яйца. Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что считает эти данные преувеличенными, однако проблема фальсификации существует.