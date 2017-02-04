Россия передала жителям Алеппо более трех тонн гумпомощи Преимущественно хлеб

Россия передала жителям Алеппо 3,7 тонн гуманитарной помощи. В субботу об этом отчитались в Центре по примирению в Сирии.

За сутки в Алеппо прошло пять гуманитарных акций. Местным жителям передали 3,3 тонны хлеба, 2 тыс. порций горячей еды.

Добавим, российские самолеты через парашютные платформы доставили в район города Дейр-Эз-Зор 20,8 тонн гуманитарных грузов. Ранее сообщалось, что почти 10 тыс.жителей Алеппо получили из России более 15 тонн продуктов. Жителям передали 3,5 тонн хлеба и 4,5 тыс. порций горячей еды.