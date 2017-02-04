Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма Но смысла увеличивать присутствие США в регионе нет

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Заявление чиновник сделал в субботу.

Этот факт, сказал Мэттис, необходимо донести до Ирана, передает ТАСС. Однако увеличивать военное присутствие в США на Ближнем Востоке он не видит.

Добавим, накануне США расширили санкции против Ирана. В черные списки попали 13 человек и 12 организаций. Ограничения действуют на тех, кто принимал участие в разработке баллистических ракет. Также попали под их действие люди, оказывающие поддержку Корпусу «стражей исламской революции».