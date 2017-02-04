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04.02.17 / 08:25 Новости / Политика / Россия и мир

Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма

Но смысла увеличивать присутствие США в регионе нет

Иран bm.img.com.ua _

Фото bm.img.com.ua

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Иран одним из главных спонсоров терроризма. Заявление чиновник сделал в субботу. 

Этот факт, сказал Мэттис, необходимо донести до Ирана, передает ТАСС. Однако увеличивать военное присутствие в США на Ближнем Востоке он не видит.

Добавим, накануне США расширили санкции против Ирана. В черные списки попали 13 человек и 12 организаций. Ограничения действуют на тех, кто принимал участие в разработке баллистических ракет. Также попали под их действие люди, оказывающие поддержку Корпусу «стражей исламской революции».

 

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