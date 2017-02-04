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04.02.17 / 06:13 Новости / Политика / Россия и мир

Евросоюз поддержал соглашение Италии и Ливии по борьбе с нелегальной миграцией

И профинансирует его

Фото: pravmir.ru

Фото: pravmir.ru

Евросоюз поддержал соглашение Италии и Ливии по борьбе с нелегальной миграцией. В субботу об этом заявил итальянский премьер Паоло Джентилони. 

Политик считает, что подписанный меморандум позволит Италии «работать и инвестировать» в решение проблемы с миграцией, передает «РИА Новости». Часть средств в решение проблемы будет профинансировано Евросоюзом.

Добавим, соглашение было подписано 2 февраля. Ливия и Италия обязались бороться с контрабандой и торговлей людьми. Также стороны обязуются укрепить пограничный контроль и больше финансировать контроль за мигрантами.

 

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