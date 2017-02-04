СК проводит проверку после госпитализации Кара-Мурзы-младшего Следователь расспрашивал адвоката об обстоятельствах госпитализации

Российский Следственный комитет проверяет госпитализацию оппозиционера и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего. В субботу об этом сказал адвокат политика Вадим Прохоров.

Как передает Интерфакс слова Прохорова, СК уже начал проверку. Ранее адвокату позвонил следователь из следственного отдела по району Хамовники — узнавал об обстоятельствах госпитализации его клиента.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший зампред партии ПАРНАС и журналист Кара-Мурза-младший находится в критическом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины ухудшения состояния выясняются.