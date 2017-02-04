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04.02.17 / 03:42 Новости / Общество / Россия и мир

СК проводит проверку после госпитализации Кара-Мурзы-младшего

Следователь расспрашивал адвоката об обстоятельствах госпитализации

Владимир Кара-Мурза младший novostiua.org

Фото novostiua.org

Российский Следственный комитет проверяет госпитализацию оппозиционера и  координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего. В субботу об этом сказал адвокат политика Вадим Прохоров. 

Как передает Интерфакс слова Прохорова, СК уже начал проверку. Ранее адвокату позвонил следователь из следственного отдела по району Хамовники — узнавал об обстоятельствах госпитализации его клиента.

 

Напомним, ранее сообщалось, что бывший зампред партии ПАРНАС и журналист Кара-Мурза-младший находится в критическом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причины ухудшения состояния выясняются.

 

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