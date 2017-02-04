Жириновский сравнил Лукашенко с ласковым теленком «Двух маток сосет»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил президента Беларуси с ласковым теленком из поговорки. Соответствующее заявление он сделал в субботу на съезде партии.

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно», — сказал Жириновский.

Он добавил, что Беларусь отдельное государство, но хочет цены на газ как в России. «С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», — добавил лидер ЛДПР.

Напомним, в прошлом году между Беларусью и Россией произошел нефтегазовый спор. Москва заявляет о существовании долга в размере $550 млн со стороны Минска. Белорусская сторона это отрицает.

Отметим, при получении ордена II степени «За заслуги перед Отечеством» осенью прошлого года Жириновский цитировал «Боже, царя храни». Награду вручал президент России Владимир Путин.