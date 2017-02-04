В ЛНР взорвали главу управления народной милиции Взорвался автомобиль

В самопровозглашенной Луганской народной республике убили главу управления народной полиции Олега Анащенко. Это произошло в субботу.

«Сегодня в результате совершения террористического акта погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович», — сообщил официальный представитель народной милиции Андрей Марочко. Он отметил, что теракт могли совершить украинские спецслужбы.

Напомним, ЛНР провозгласила себя республикой в апреле 2014 года. На данный момент ее признают частично признанная Южная Осетия и непризнанная ДНР.