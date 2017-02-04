Матвиенко назвала нарушением майских указов снижение зарплат учителям Реагировала на жалобу учителя из Ивановской области

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала нарушением майских указов президента РФ Владимира Путина снижение зарплат учителям. В пятницу глава Совета Федерации заявила об этом.

Таким образом, передает «Коммерсантъ», спикер Совета Федерации отреагировала на обращение учителя из малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области. Он пожаловался, что при средней зарплате в регионе в 30 тыс. рублей его зарплата составляет только 14 тыс. рублей. В других школах — порядка 7 тыс. рублей.

Добавим, что средняя зарплата женщин в России существенно отличается от мужской. По подсчетам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой она достигает только 72% мужской. При этом больше всего женщины получают в Центральном федеральном округе — порядка 36,5 тыс. рублей.