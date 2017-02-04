Все новости

04.02.17 / 00:48 Новости / Общество / Россия и мир

Матвиенко назвала нарушением майских указов снижение зарплат учителям

Реагировала на жалобу учителя из Ивановской области

Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала нарушением майских указов президента РФ Владимира Путина снижение зарплат учителям. В пятницу глава Совета Федерации заявила об этом.

Таким образом, передает «Коммерсантъ», спикер Совета Федерации отреагировала на обращение учителя из малокомплектной школы Комсомольского района Ивановской области. Он пожаловался, что при средней зарплате в регионе в 30 тыс. рублей его зарплата составляет только 14 тыс. рублей.  В других школах — порядка 7 тыс. рублей.

Добавим, что средняя зарплата женщин в России существенно отличается от мужской. По подсчетам вице-спикера  Совфеда Галины Кареловой она достигает только  72% мужской. При этом больше всего женщины получают в Центральном федеральном округе — порядка 36,5 тыс. рублей.

 

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017