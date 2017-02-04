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04.02.17 / 10:39 Новости / Россия и мир

На месте крушения Ту-154 возле Сочи нашли около 80 обломков за сутки

И два фрагмента тел

ту-154 новости

Фото interfax.ru

На месте крушения Ту-154 Минобороны России под Сочи в течение суток водолазы обнаружили почти 80 обломков самолета. Об этом в субботу сообщили в силовых структурах.

За день водолазы совершили девять погружений. Они обнаружили и подняли на поверхность 76 элементов самолета и два фрагмента тел.

Напомним, катастрофа произошла утром 25 декабря. Самолет Ту-154 рухнул в Черное море спустя несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека — экипаж, журналисты, оркестр имени Александрова, федеральные чиновники и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

По материалам: ria.ru
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