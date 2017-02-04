Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках Обвинили группировку АРТ29

Норвегия заявила, что российские хакеры атаковали девять личных почтовых аккаунтов чиновников страны. В пятницу об этом заявил глава службы безопасности Норвегии Мартин Бернсен.

Как передает Associated Press, предполагается, что атаку совершила группировка АРТ29. Бернсен предположил, что группа хакеров — из России.

Добавим, что между Россией и Норвегией есть договоренности, согласно которым, обе стороны должны предупреждать друг друга о возможных кибератаках. Ранее глава разведки Надерландов Роб Бертоле также сообщил, что российские, а также китайские хакеры пытались взломать почту чиновников его страны. Кроме того, якобы совершались на серверы коммерческих служб