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04.02.17 / 02:15 Новости / Общество / Россия и мир

Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках

Обвинили группировку АРТ29

Фото img.dni.ru

Фото img.dni.ru

Норвегия заявила, что российские хакеры атаковали девять личных почтовых аккаунтов чиновников страны. В пятницу об этом заявил глава службы безопасности Норвегии Мартин Бернсен. 

Как передает Associated Press, предполагается, что атаку совершила группировка АРТ29. Бернсен предположил, что группа хакеров — из России.

Добавим, что между Россией и Норвегией есть договоренности, согласно которым, обе стороны должны предупреждать друг друга о возможных кибератаках. Ранее глава разведки Надерландов Роб Бертоле также сообщил, что российские, а также китайские хакеры пытались взломать почту чиновников его страны. Кроме того, якобы совершались на серверы коммерческих служб

 

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