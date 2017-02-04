Опрос: Каждый четвертый американец считает Россию врагом Всего – 22% жителей США

Каждый четвертый американец считает Россию врагом Соединенным Штатом. Таковы результаты опроса социологического бюро YouGov, опубликованного в субботу.

Россию назвали врагом 22% американцев. В общем списке она заняла шестое место.

Наиболее недружественной жители США считают Северную Корею (57%). Второе место – у Ирана (41%), третье – у Сирии (32%). Далее идут Ирак (29%) и Афганистан (27%).

Отметим, опрос проходил с 28 января по 1 февраля. В нем участвовали более 7,1 тыс. взрослых жителей Америки. Они оценивали 15 случайно выбранных стран из 144 мировых государств. Каждой нужно было дать характеристику – «Союзник», «Дружественная страна», «Недружественная страна», «Враг», «Не уверен».