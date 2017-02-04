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04.02.17 / 18:28 Новости / Общество / Россия и мир

Опрос: Каждый четвертый американец считает Россию врагом

Всего – 22% жителей США

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Фото: politobzor.net

Каждый четвертый американец считает Россию врагом Соединенным Штатом. Таковы результаты опроса социологического бюро YouGov, опубликованного в субботу.

Россию назвали врагом 22% американцев. В общем списке она заняла шестое место.

Наиболее недружественной жители США считают Северную Корею (57%). Второе место – у Ирана (41%), третье – у Сирии (32%). Далее идут Ирак (29%) и Афганистан (27%).

Отметим, опрос проходил с 28 января по 1 февраля. В нем участвовали более 7,1 тыс. взрослых жителей Америки. Они оценивали 15 случайно выбранных стран из 144 мировых государств. Каждой нужно было дать характеристику – «Союзник», «Дружественная страна», «Недружественная страна», «Враг», «Не уверен».

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