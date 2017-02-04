Минобороны ответило на заявление Хирурга о севастопольском парке «Патриот» «Не позволит втянуть себя в дрязги»

Министерство обороны России прокомментировало заявление лидера байк-клуба «Ночные волки» Хирурга о том, что он может повлиять на создание парка «Патриот» в Севастополе. Заявление в субботу сделал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка «Патриот»», — сказал Конашенков. Он добавил, что ведомство уважительно относится к мнению жителей Севастополя и не будет делать парк «яблоком раздора».

Отметим, ранее Хирург заявил, что может заставить Минобороны вернуться к проекту по созданию парка «Патриот» под Севастополем. Он также обвинил бывшего спикера ЗакСа Севастополя Алексея Чалого и бизнесмена Олега Николаева в срыве проведения проекта.

Добавим, территория площадью 267 га в 2015 году перешла в десятилетнюю аренду «Ночным волкам». Стоимость составляла 1,4 млн рублей в год. Летом того же года Залдостанов объявил о создании парка «Патриот». Осенью 2016 года землю в собственность попросило Минобороны.