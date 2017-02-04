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04.02.17 / 05:16 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп проведет телефонный разговор с Порошенко

А потом с премьером Италии

Петр Порошенко по телефону

Американский президент Дональд Трамп планирует переговорить по телефону с украинским лидером Петром Порошенко. В Белом доме сообщили об этом в субботу.

Тема разговора пока неизвестна. Как передают РИА Новости, Трамп также переговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Добавим, что неделей ранее Трамп общался с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали мирное урегулирование кризиса в Сирии. Также обсуждалось международное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

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