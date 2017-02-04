Трамп проведет телефонный разговор с Порошенко А потом с премьером Италии

Американский президент Дональд Трамп планирует переговорить по телефону с украинским лидером Петром Порошенко. В Белом доме сообщили об этом в субботу.

Тема разговора пока неизвестна. Как передают РИА Новости, Трамп также переговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Добавим, что неделей ранее Трамп общался с российским президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсуждали мирное урегулирование кризиса в Сирии. Также обсуждалось международное сотрудничество по борьбе с терроризмом.