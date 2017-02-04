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04.02.17 / 01:46 Новости / Общество / Россия и мир

Ущерб от лесных пожаров в Чили составил $333 млн

Его тушит российский самолет

Фото: gorod55.ru

Фото: gorod55.ru

Ущерб от лесных пожаров в республике Чили оценивается в $333 млн. Информацию в субботу сообщил глава Минфина страны Родриго Вальдес. 

Как предает Reuters, в сумму не входит гибель лесных насаждений, которые уже достигли сотни миллионов долларов. Российский самолет МЧС Ил-76 уже приступил к тушению указанных пожаров.

Отметим, российский ИЛ прибыл в Сантьяго 30 января из Москвы. Ему предстоят работы в одном из самых сложных районов Чили. Огонь находится около населенного пункта Портесуэлло. Его основная задача — локализация огня.

 

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