Ущерб от лесных пожаров в Чили составил $333 млн Его тушит российский самолет

Ущерб от лесных пожаров в республике Чили оценивается в $333 млн. Информацию в субботу сообщил глава Минфина страны Родриго Вальдес.

Как предает Reuters, в сумму не входит гибель лесных насаждений, которые уже достигли сотни миллионов долларов. Российский самолет МЧС Ил-76 уже приступил к тушению указанных пожаров.

Отметим, российский ИЛ прибыл в Сантьяго 30 января из Москвы. Ему предстоят работы в одном из самых сложных районов Чили. Огонь находится около населенного пункта Портесуэлло. Его основная задача — локализация огня.