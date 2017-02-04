Президент Молдавии поддержал предоставление Приднестровью особого статуса Внутри страны

Президент Молдавии Игорь Додон поддержал предоставление Приднестровью особого статуса. Такое заявление он сделал после переговоров с главой австрийского МИДа Себастьяном Курцем.

Додон отметил, что урегулирование должно произойти с помощью реинтеграции Молдавии и Приднестровья. «Причем с особым статусом Приднестровья внутри страны», — отметил президент.

Напомним, Приднестровье пыталось выйти из состава Молдавии еще до распада Советского Союза. О своей независимости оно объявило в 1992 году. А настоящее время там проживают 60% русских и украинцев.