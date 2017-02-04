Все новости

04.02.17 / 18:59 Новости / Россия и мир

Президент Молдавии поддержал предоставление Приднестровью особого статуса

Внутри страны

Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон поддержал предоставление Приднестровью особого статуса. Такое заявление он сделал после переговоров с главой австрийского МИДа Себастьяном Курцем.

Додон отметил, что урегулирование должно произойти с помощью реинтеграции Молдавии и Приднестровья. «Причем с особым статусом Приднестровья внутри страны», — отметил президент.

Напомним, Приднестровье пыталось выйти из состава Молдавии еще до распада Советского Союза. О своей независимости оно объявило в 1992 году. А настоящее время там проживают 60% русских и украинцев.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017