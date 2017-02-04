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04.02.17 / 12:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Россельхознадзор запретит импорт яиц и мяса птицы из Европы

В течение двух недель

Россельхознадзор запретит Россельхознадзор запретит импорт яиц и мяса птицы из некоторых европейских стран. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Запрет будет введен в отношении продукции из тех стран, где зафиксирован птичий грипп. Ограничения начнут действовать в течение двух недель.

Отметим, ранее из-за вспышки птичьего гриппа Россия ввела точечные ограничения в отношении европейских стран. Это, в частности, отдельные регионы в Польше, Германии, Венгрии и Швеции. Россельхознадзор начал вводить специальные меры с конца прошлого года.

По материалам: tass.ru
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