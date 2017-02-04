Россельхознадзор запретит импорт яиц и мяса птицы из Европы В течение двух недель

Россельхознадзор запретит импорт яиц и мяса птицы из некоторых европейских стран. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Запрет будет введен в отношении продукции из тех стран, где зафиксирован птичий грипп. Ограничения начнут действовать в течение двух недель.

Отметим, ранее из-за вспышки птичьего гриппа Россия ввела точечные ограничения в отношении европейских стран. Это, в частности, отдельные регионы в Польше, Германии, Венгрии и Швеции. Россельхознадзор начал вводить специальные меры с конца прошлого года.