Актеру Садальскому запретили въезд на Украину Хотя он украинец по матери

Российскому актеру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину. Артист сообщил об этом в субботу в своем твиттере.

По словам Садальского, он украинец по матери. Также он считает, что на Украине идет борьба со своим же народом.

Ранее, добавим, украинские общественные активисты требовали запретит Садальскому въезд на Украину введу его выступлений в Крыму в 2016 году, а также «антиукраинским настроем». В 2015 году украинская служба безопасности опубликовала список из 16 российских деятелей культуры, для которых закрыли въезд на Украину. В их числе оказались Никита Михалков, актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия и Григорий Лепс.