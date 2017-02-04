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04.02.17 / 17:03 Новости / Россия и мир

В Италии снежная лавина сошла на альпинистов

Все выжили

снежная лавина

Фото: fullhdoboi.ru

В Италии снежная лавина сошла на альпинистов. Инцидент произошел в субботу.

Сход лавины случился на северо-востоке итальянских Альп. Под завал попали восемь альпинистов из Италии. Их всех удалось спасти.

Двум людям пришлось оказать медицинскую помощь. Состояние здоровья одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Его доставили в больницу.

Напомним, в январе на территории Италии произошли подземные толчки. В результате произошел сход мощной снежной лавины в горах в центре страны. Снег накрыл отель, в котором находились более 30 человек. Выжили девять пострадавших, четверо из которых – дети.

По материалам: ansa.it
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