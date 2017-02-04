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04.02.17 / 09:23 Новости / Политика / Россия и мир

Белый дом начал расследование утечек телефонных переговоров президента США

Т.к. встревожен этим фактов

Белый-дом-фото-с-сайта-prousa.ru_

Фото prousa.ru

Белый дом начал расследование утечек содержания телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с руководителями Австралии и Мексики. Заявление в субботу сделал представитель администрации президента Шон Спайсер. 

Как передает Reuters, Трамп отнесся к утечкам «очень серьезно». И подчеркнул, что это тревожный факт.

Ранее СМИ опубликовали фрагменты переговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Утверждается, что Трамп угрожал применить военную силу, если Мехико не сможет «остановить плохих парней». Кроме того, издание The Washington Post обнародовало текст о беседе Трампа и австралийского премьера Малколма Тернбулла. Журналисты считают, что разговор прошел в недоброжелательном ключе.

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