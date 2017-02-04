Белый дом начал расследование утечек телефонных переговоров президента США Т.к. встревожен этим фактов

Белый дом начал расследование утечек содержания телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с руководителями Австралии и Мексики. Заявление в субботу сделал представитель администрации президента Шон Спайсер.

Как передает Reuters, Трамп отнесся к утечкам «очень серьезно». И подчеркнул, что это тревожный факт.

Ранее СМИ опубликовали фрагменты переговоров Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Утверждается, что Трамп угрожал применить военную силу, если Мехико не сможет «остановить плохих парней». Кроме того, издание The Washington Post обнародовало текст о беседе Трампа и австралийского премьера Малколма Тернбулла. Журналисты считают, что разговор прошел в недоброжелательном ключе.