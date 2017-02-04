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04.02.17 / 08:46 Новости / Политика / Россия и мир

В США заявили о возможном ужесточении визовых требований к ряду исламских стран через месяц

И постоянно оценивают их

белый дом фото с сайта vangviet.com

Фото vangviet.com

Правительство США заявило о возможном ужесточении визовых требований к ряду исламских стран через месяц. Информация появилась в субботу. 

Как передает ТАСС, в заявлении правительства указывается, что Госдепартамент  и аппарат директора национальной разведки сейчас проводят «пострановый обзор», выясняя, достаточно ли сведений о своих граждан, стремящихся получить американские въездные визы. Пока же о расширении списка стран, гражданам которых запрещено въезжать в США речи нет.

Добавим, ранее Трамп вызвал бурю негодования среди собственного населения, изменив правила въезда в США для жителей ряда мусульманских стран. Так, на неопределенный срок был запрещен прием беженцев из Сирии. На 12 дне приостановлен прием беженцев вообще. В 2017 году СШа примет только 50 тыс. беженцев.

 

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