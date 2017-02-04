Турецкая полиция открыла огонь по фургону у аэропорта Стамбула Автомобиль скрылся

Турецкая полиция открыла огонь по фургону возле аэропорта Стамбула. Это произошло в субботу утром.

Белый фургон, в котором находились три человека, не подчинялся приказу остановиться у КПП. За машиной организовали погоню, однако ее водитель совершил резкий поворот и смог скрыться.

Отметим, за 2016 год поток россиян в Турцию сократился более чем на 76%. За год в этой стране побывали 866 тыс. граждан России. Добавим, в настоящее время турецкий национальный банк Denizbank и Сбербанк ведут работу по внедрению системы рублевой оплаты в туристической и сельскохозяйственной отраслях Турции.