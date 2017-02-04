Супруга экс-президента Бразилии скончалась после перенесенного инсульта Умерла она в пятницу

Из жизни ушла жена бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силы — Мариза Летисия. Экс-президент сообщил об этом в Facebook в субботу.

Летисия умерла в пятницу, в 23:57 по Москве. Ранее она перенесла инсульт и находилась в больнице в состоянии искусственной комы.

Напомним, что Лула да Сила обвиняется в пяти коррупционных делах. Одно дело предъявлено и против его погибшей жены. Тем не менее, несмотря на коррупционные скандалы, политик имеет большие шансы снова избраться на пост президента страны в 2018 году.