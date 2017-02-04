Все новости

04.02.17 / 03:16 Новости / Общество / Россия и мир

Супруга экс-президента Бразилии скончалась после перенесенного инсульта

Умерла она в пятницу

Бразилия фото ria.ru

Фото ria.ru

Из жизни ушла жена бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силы — Мариза Летисия. Экс-президент сообщил об этом в Facebook  в субботу.

Летисия умерла в пятницу, в 23:57 по Москве. Ранее она перенесла инсульт и находилась в больнице в состоянии искусственной комы.

Напомним, что Лула да Сила обвиняется в пяти коррупционных делах. Одно дело предъявлено и против его погибшей жены. Тем не менее, несмотря на коррупционные скандалы, политик имеет большие шансы снова избраться на пост президента страны в 2018 году.

 

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017