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04.02.17 / 15:59 Новости / Россия и мир

«Яблоко» начало президентскую кампанию Явлинского

По мнению председателя партии, он знает, как вывести страну из текущего состояния

Партия "Яблоко"

фото абн

«Яблоко» объявило о начале президентской кампании основателя партии Григория Явлинского. Это произошло в субботу.

О начале президентской кампании сообщила председатель партии Эмилия Слабунова. Она отметила, что Явлинский знает, как вывести страну из текущего состояния и рассказала, что «это очень мужественный человек, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы, ни уверенности в том, что эту стену и этот асфальт, уже даже не асфальт, а бетон, пробить можно».

Напомним, выборы президента России пройдут в 2018 году. О планах участвовать в них ранее сообщил оппозиционер Алексей Навальный. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что также будет баллотироваться. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что в следующих выборах не намерен принимать участие.

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