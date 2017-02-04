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04.02.17 / 14:59 Новости / Политика / Россия и мир

Жириновский решил участвовать в выборах президента в 2018 году

В шестой раз

ЖириновскийПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский решил участвовать в выборах президента России в 2018 году. Он заявил об этом в субботу на 30-м съезде партии.

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах», — сказал Жириновский. Партия планирует выдвинуть кандидата на следующем съезде в декабре 2017 года.

Отметим, Жириновский участвовал в выборах президента РФ пять раз. Ранее он рассказал, что его будущее выдвижение станет рекордным для Европы.

О желании участвовать в президентских выборах ранее также заявлял оппозиционер Алексей Навальный. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов решил в 2018 году не выдвигаться.

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