МТС откажется от тарифов с безлимитным интернетом Или поднимет их стоимость

Оператор мобильной связи МТС в этом году может отказаться от тарифных планов с безлимитным интернетом. Об этом сообщил в воскресенье аналитик «ВТБ Капитала» Иван Ким.

По данным Кима, пересмотр стоимости тарифов на мобильный интернет вызван завершением «ценовой войны» в сотовом ритейле и отказом оператора от расширения розничной сети. Известно, что оператор мобильной связи допускает возможность уменьшения размера трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах. В ближайшее время оператор займется анализом потребления своих абонентов и сделает им выгодные предложения по тарифам.

Отметим, абоненты МТС на Северо-Западе в период с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года совершили на 4% больше телефонных звонков, чем в прошлый Новый год. Число текстовых сообщений увеличилось на 70% — более 2,5 млн. Использованного интернет-трафика – 17 терабайт.