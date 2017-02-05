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05.02.17 / 07:20 Новости / Россия и мир / Экономика

МТС откажется от тарифов с безлимитным интернетом

Или поднимет их стоимость

Безлимитный интернет

Фото с сайта amurmedia.ru

Оператор мобильной связи МТС в этом году может отказаться от тарифных планов с безлимитным интернетом. Об этом сообщил в воскресенье аналитик «ВТБ Капитала» Иван Ким.

По данным Кима, пересмотр стоимости тарифов на мобильный интернет вызван завершением «ценовой войны» в сотовом ритейле и отказом оператора от расширения розничной сети. Известно, что оператор мобильной связи допускает возможность уменьшения размера трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах. В ближайшее время оператор займется анализом потребления своих абонентов и сделает им выгодные предложения по тарифам.

Отметим, абоненты МТС на Северо-Западе в период с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года совершили на 4% больше телефонных звонков, чем в прошлый Новый год. Число текстовых сообщений увеличилось на 70% — более 2,5 млн. Использованного интернет-трафика – 17 терабайт.

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Реплики

  1. Андрей 05.02.2017 at 08:26

    А у них были тарифы с безлимитным интернетом? таких же нет. Не понятно от чего они отказываются

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